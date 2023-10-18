В Сибири запертая дома школьница вышла на прогулку из окна на третьем этаже

В Алтайском крае школьница выпала из окна, так как хотела выйти погулять, а мать закрыла ее дома. Девочка серьезно пострадала, но выжила. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Сибирь.

По данным источника, 12-летний подросток осталась в квартире одна. Ее родительница ушла на собрание в школу и предварительно заперла дверь, чтобы дочь не ушла встречаться с друзьями, а делала уроки. Однако у девочки были совсем другие планы.

Как она сама позже рассказала, ей нужно было увидеться с приятелем. А так как основной выход был закрыт, она решила воспользоваться окном. Вот только она не рассчитала, что спускаться будет тяжело. В итоге она сорвалась и получила серьезные травмы. В больницу ее доставили с закрытым переломом ребра, переломами костей таза и другими повреждениями. В медицинском учреждении было принято решение о хирургическом вмешательстве, чтобы помочь школьнице. На данный момент ее уже прооперировали.

Ранее в Таиланде 25-летнего россиянина обнаружили мертвым с проломленным черепом. Его труп находился неподалеку от места проживания.