В Сибири родители заставляли 7-летнюю дочь красть алкоголь из магазина

В Красноярске родители заставляли свою 7-летнюю дочь воровать спиртное из супермаркета, после чего перепродавали похищенное. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Как считает следствие, отец и мать заставляли своего 7-летнего ребенка участвовать в кражах. Родители приходили с дочерью в супермаркеты, складывали в ее школьный рюкзак алкоголь, отдавали его несовершеннолетнее и покидали магазин, украденное продавали на улице.

Отца и школьницу поймали в марте минувшего года, когда они в очередной раз совершили кражу на сумму порядка трех тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что с января по март 2023-го семейная пара совершила пять аналогичных краж на общую сумму около 14 тысяч рублей.

Родителей юной жительницы Красноярска задержали, было возбуждено два уголовных дела. Фигурант находится под стражей, сожительница – под подпиской о невыезде. Девочку изъяли из семьи, впоследствии мать школьницы лишили родительских прав.

Расследование уголовного дела завершено.

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