Мужчина ранил приятеля из ружья из-за того, что тот съел его каперсы

В Швеции мужчина выстрелил в приятеля из-за того, что тот съел его каперсы. Об опасной потасовке на гастрономической почве 23 декабря сообщила газета Aftonbladet.

Инцидент произошел в городе Уппсала. По данным издания, хозяин вечера заявил собравшимся в его доме, что планирует добавить в оставшееся неизвестным блюдо каперсы, и пообещал пристрелить того, что к ним прикоснется.

Гости, в свою очередь, восприняли слова мужчины как шутку. Один из них позарился на драгоценные консервы и незаметно съел их все. Расплата не заставила себя ждать — хозяин схватил ружье и всадил пулю приятелю в ногу.

Пострадавшего любителя каперсов госпитализировали, угрозы его жизни нет. Стрелок задержан правоохранителями, в настоящее время он находится под следствием. Ему вменяют нападение при отягчающих обстоятельствах и преступление с оружием.

Ранее мы писали о том, что в Кирове модно одетые молодые люди выстрелили на улице в прохожего, который не оценил их широкие штаны и крашеные волосы. По данным СМИ, пострадавший сам спровоцировал конфликт: он якобы подошел к метросексуалам и громко выразил свое неодобрение их образом. За что и получил выстрел в лицо из сигнального пистолета.