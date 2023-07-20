В школе под Липецком учительница толкнула первоклассника во время урока

Следственный комитет, полиция и прокуратура сейчас проверяют жалобу матери, которая заявила, что учительница толкнула ее семилетнего сына во время урока. Скандал разгорелся в одной из школ Липецкого района.

Инцидент произошел 19 мая. Мама ребенка рассказала, что ждала сына с уроков. Тогда ей позвонила преподавательница и призналась, что толкнула мальчика. В школе рану на лбу заклеили пластырем.

«Мы поехали в больницу на 19-й микрорайон. Через три дня сыну стало хуже. У него болела и кружилась голова, появилась рвота», – цитирует жительницу Липецкого района kp.ru.

Затем первоклассника положили в больницу на пять дней. Ему диагностировали сотрясение мозга. Еще через некоторое время семья обратилась к неврологу. Тогда у мальчика выявили нарушения в работе вестибулярного аппарата. При этом женщина утверждает, что раньше никаких конфликтов с учительницей не возникало.

В пресс-службе регионального СКР сообщили, что по данному факту началась доследственная проверка. Специалисты определяют степень тяжести вреда здоровью, причиненного школьнику.

Ситуацию на контроль взял уполномоченный по правам ребенка в регионе Юрий Таран. По его словам, никто не должен поднимать руку на своих или чужих детей. Кроме того, он утверждает, что в последнее время стал уже забываться термин «педагогическая запущенность».

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