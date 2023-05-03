В школе Белграда подросток под действием наркотиков застрелил 8 детей и охранника

В одной из школ Белграда 3 мая 14-летний подросток принес с собой на уроки оружие и открыл стрельбу. При этом несовершеннолетний находился под воздействием психотропных препаратов. Об этом сообщает издание novosti.rs.

По информации источника, семиклассник начал убивать людей в 8:40 утра по местному времени. Вооруженного ученика попытался задержать охранник школы, но в итоге погиб. Так, мальчик прошел по коридору и расстрелял восемь детей разных возрастов. Еще несколько учеников, а также преподавателей получили серьезные ранения. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии, после того как несовершеннолетнего с оружием задержали сотрудники полиции.

«Дети выбегали из школы с криками. Пришли родители в панике. Потом я услышала три выстрела», - рассказала свидетельница страшных событий.

На данный момент 14-летний школьник находится под арестом, а на месте происшествия работают оперативники. По предварительным данным, подросток хоть и был под наркотическим опьянением, но план преступления продумывал давно. Пистолет он выкрал у отца, а затем отправился в учебное заведение с целью убить сотрудников и сверстников.

Уточняется, что до этого мальчик не состоял на учете и не привлекался к административной и уголовной ответственности. Расследование продолжается.

Ранее в Петербурге 16-летний подросток забил до смерти 13-летнюю девочку молотком и снял это на видео ради просмотров в Интернете. Как удалось установить, он хотел также показать свое превосходство.