В Петербурге подросток насмерть забил 13-летнюю девочку молотком и снял это на видео

В Санкт-Петербурге подростки жестоко расправились с 13-летней девочкой. Школьник возрастом 16 лет забивал ребенка молотком, пока его подруга помогала ему снимать все на камеру. Об этом сообщает издание 78.ru.

Жуткий инцидент произошел 30 апреля в лесополосе вблизи реки Каменка. Ближе к вечеру ученики образовательного учреждения заманили свою жертву в неоживленную местность, после чего парень напал на нее. Он несколько раз ударил семиклассницу молотком, пока та не скончалась. Весь процесс был записан на видео. «Оператором» оказалась 15-летняя подруга подростка.

После совершенного преступления несовершеннолетние попытались замести следы. Они закопали в лесу труп ребенка, но о произошедшем все равно стало известно полиции. Что именно заставило школьников так поступить с младшей приятельницей, пока неизвестно. Все обстоятельства дела выясняются, а расследование продолжается.

Ранее появились подробности по уголовному разбирательству в Екатеринбурге, где в спецшколе дети подвергались сексуальному насилию в качестве наказаний из-за провинностей. Напомним, что сами подростки во всем обвиняли пожилого преподавателя, однако, по предварительной версии следствия, дедовщину могли устроить сами дети.