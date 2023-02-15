В шестой класс одной из российских школ пришел учиться взрослый мужчина

В школу в городе Кемерово пришел странный мужчина.

Служителям правопорядка ещё предстоит выяснить, как кемеровчанин умудрился попасть на урок к шестиклассникам.

Сообщается, что заняв свое место за партой, россиянин как ни в чем не бывало заявил изумлённой учительнице, что его никто не останавливал, и на самом деле он «с удовольствием пошёл бы учиться в девятый».

Источник в школе сообщил Telegram-каналу Подъём, что странного ученика из класса выгнали, а потом и вовсе попросили из школы.

Ранее мы писали про то, как в одной из школ Тюменской области детей за плохое поведение стали наказывать голодом.