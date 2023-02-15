«Это наказание за безобразие»: в тюменской школе морят детей голодом за плохое поведение

В одной из школ Тюмени детей стали наказывать детей голодом за плохое поведение. По сообщению одного из родителей шестиклассника, классный руководитель не стал заказывать горячее питание, чтобы проучить учеников. Об этом пишет издание URA.RU.

Обеспокоенный отец рассказал, что в учебном заведении, где учится его ребенок, произошел инцидент. Школьники пришли в столовую раньше назначенного времени и съели не свои порции с едой. В результате несколько учащихся остались голодными. Преподаватель, узнав о случившемся, не стал разбираться и просто наказал класс, перестав заказывать питание.

«Кто дал право наказывать детей едой?» - написал пользователь в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «Вконтакте».

В подтверждение своих слов родитель прикрепил к посту скриншоты переписки из чата с классным руководителем в мессенджере. Учитель писал, что отсутствием питания решил наказать детей за плохое поведение. При этом преподаватель просил у родителей понимания, так как считал, что поступает правильно.

«Завтра кормить ваших детей не буду. Это наказание за безобразие, которое они устраивают не первый раз», - было сказано в сообщении классного руководителя.

Отмечается, что директор образовательного учреждения оказался не в курсе произошедшего. Он пообещал ознакомиться с ситуацией и дать комментарии позднее.

Ранее стало известно, что школьный учитель в Тольятти заставлял учеников есть бумагу на видео.