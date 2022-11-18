В Шереметьево задержали россиянку из-за 10 бутылок элитного шампанского

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали россиянку за незаконный ввоз элитного шампанского на общую сумму 520 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте пресс-службы таможни московского аэропорта.

Женщина прибыла рейсом из Турции. У 38-летней россиянки в ходе досмотра обнаружили десять бутылок элитного шампанского Louis Roederer Champagne Cristal.

В ее действиях усмотрели признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 200.2 («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере») УК РФ.

В ФТС уточнили, что по закону в Россию разрешено ввозить не более пяти литров алкоголя.

Ранее мы писали о дерзком нападении на секс-шоп в Москве. В ночь на 16 ноября туда пожаловал подвыпивший посетитель.