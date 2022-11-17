В центре Москвы совершено дерзкое нападение на секс-шоп
В ночь на 16 ноября в столичный секс-шоп пожаловал подвыпивший посетитель.
Стряхнув с себя снег, мужчина сразу принялся скупать самые дорогие игрушки.
В список вошли несколько вибраторов и дюжина возбуждающих смазок топовых производителей.
Сложив в пакет всё необходимое, покупатель сделал вид, что звонит жене, а затем, как ни в чем не бывало, взял выбранные товары и направился к выходу.
Продавец попыталась задержать афериста, на что тот, якобы опомнившись, вернулся к кассе и согласился оплатить покупки картой. Когда же на банковском счёту не оказалось нужных 17 тыс. руб., неизвестный схватил покупки и бросился наутёк.
Сообщается, что по дороге одна из наиболее дорогих «игрушек» выпала, однако сам преступник сумел скрыться.
Сейчас следователи изучают записи видеокамер, чтобы выяснить причины, побудившие налетчика к преступному секс-шопингу.