В центре Москвы совершено дерзкое нападение на секс-шоп

В ночь на 16 ноября в столичный секс-шоп пожаловал подвыпивший посетитель.

Стряхнув с себя снег, мужчина сразу принялся скупать самые дорогие игрушки.

В список вошли несколько вибраторов и дюжина возбуждающих смазок топовых производителей.

Сложив в пакет всё необходимое, покупатель сделал вид, что звонит жене, а затем, как ни в чем не бывало, взял выбранные товары и направился к выходу.

Продавец попыталась задержать афериста, на что тот, якобы опомнившись, вернулся к кассе и согласился оплатить покупки картой. Когда же на банковском счёту не оказалось нужных 17 тыс. руб., неизвестный схватил покупки и бросился наутёк.

Сообщается, что по дороге одна из наиболее дорогих «игрушек» выпала, однако сам преступник сумел скрыться.

Сейчас следователи изучают записи видеокамер, чтобы выяснить причины, побудившие налетчика к преступному секс-шопингу.