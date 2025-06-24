В Шереметьево неадекватный пассажир с силой кинул на пол чужого ребенка
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
В московском аэропорту Шереметьево один из пассажиров взял на руки чужого ребенка и с силой кинул его об пол. Инцидент произошел вечером 23 июня в зоне выдачи багажа терминала С.
По данным Telegram-канала Baza, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии, он ударился головой и впал в кому.
Очевидцы заметили, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Им оказался 31-летний гражданин Белоруссии, прилетевший рейсом из Афганистана.
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