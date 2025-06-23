У пассажиров летевшего в Москву самолета нашли неизвестную инфекцию

На борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс из Новосибирска в Москву, выявили неизвестную инфекцию.

По данным Регнум, сразу два пассажира пожаловались бортпроводникам на внезапно возникшую диарею. Кроме того, у них началась рвота.

В итоге экипаж судна еще до приземления в аэропорту Шереметьево сообщил о заболевших на борту и продолжил следование в пункт назначения. От экстренной посадки отказались. Сигнал срочности и бедствия не объявлялся.

Подробности инцидента не приводятся. Также нет данных о том, чем заболели пассажиры.

Ранее один из пассажиров рейса Саратов — Москва скончался во время полета. Мужчине стало плохо за полчаса до посадки. Не помогло даже то, что на борту воздушного судна был врач.