В щеке 51-летней женщины поселился гигантский глист после укуса обычного комара

В Московской области женщина обратилась в больницу с жалобами на зуд в щеке. В Люберецком медицинском учреждении после обследования обнаружили, что все это время в пациентке жил глист.

Врачи сообщили, что щека женщины постоянно чесалась, поэтому она решила обратиться за помощью. Осмотрев пациентку, они пришли к выводу, что у нее что-то похожее на доброкачественную опухоль. Было решено сделать разрез под анестезией.

К удивлению медиков, их предположение не подтвердилось. В щеке они обнаружили червя длиной 12 сантиметров. Сообщается, что его жизнедеятельность вызывала воспалительный процесс в челюстно-лицевой части, а движения провоцировали зуд. Глист был удален, а на место надреза наложили швы.

Оперирующий хирург поделился, что столкнулся с подобным случаем впервые за 10 лет практики. Червь появился в щеке женщины после укуса обычного комара, который был инфицирован гельминтозом. Его переносчиками являются домашние животные.

После операции пациентка чувствует себя хорошо. Ее больше не беспокоит зуд, и врачи отпустили ее домой.