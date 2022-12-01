В щеке 51-летней женщины поселился гигантский глист после укуса обычного комара
В Московской области женщина обратилась в больницу с жалобами на зуд в щеке. В Люберецком медицинском учреждении после обследования обнаружили, что все это время в пациентке жил глист.
Врачи сообщили, что щека женщины постоянно чесалась, поэтому она решила обратиться за помощью. Осмотрев пациентку, они пришли к выводу, что у нее что-то похожее на доброкачественную опухоль. Было решено сделать разрез под анестезией.
К удивлению медиков, их предположение не подтвердилось. В щеке они обнаружили червя длиной 12 сантиметров. Сообщается, что его жизнедеятельность вызывала воспалительный процесс в челюстно-лицевой части, а движения провоцировали зуд. Глист был удален, а на место надреза наложили швы.
Оперирующий хирург поделился, что столкнулся с подобным случаем впервые за 10 лет практики. Червь появился в щеке женщины после укуса обычного комара, который был инфицирован гельминтозом. Его переносчиками являются домашние животные.
После операции пациентка чувствует себя хорошо. Ее больше не беспокоит зуд, и врачи отпустили ее домой.
Глист, извлеченный из щеки женщины
Фото: Пресс-служба Минздрава
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