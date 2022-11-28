В Мексике родилась девочка с шестисантиметровым хвостом

В мексиканском штате Нуэво-Леон врачи провели операцию по удалению шестисантиметрового хвоста у новорожденной девочки. Медики сообщили, что он был почти как настоящий, даже был покрыт волосами. Рождение ребенка с подобной аномалией стало первым случаем в Мексике.

Беременность у матери проходила спокойно, без осложнений. У них с супругом уже есть сын, у которого не наблюдается никаких аномалий.

Девочка появилась на свет посредством кесарева сечения. Хвост у нее рос из копчика, и его основание было сдвинуто немного влево. По отчету медиков, он был покрыт кожей и небольшими волосками. При движении хвост не причинял дискомфорта ребенку, однако самостоятельно она им не могла двигать. Когда врачи слегка укололи хвост, девочка заплакала.

Родители принесли дочь на повторное обследование через два месяца. За это время хвост увеличился на 0,8 сантиметров. Осмотрев ребенка, медики пришли к выводу, что отросток нужно удалять. Операция прошла успешно, и уже в этот же день девочку выписали.

Хвост отправили на экспертизу. Выяснилось, что он состоял из мягких тканей, содержал вены, артерии и нервные окончания. Следовательно, хвост у девочки был настоящим.

У людей настоящие хвосты встречаются крайне редко. Всего было зафиксировано 197 таких случаев в мире. Чаще всего аномалия появляется у мальчиков. Самый длинный человеческий хвост достигал 20-ти сантиметров.

Отметим, что встречаются также псевдохвосты. Они возникают в результате проблем со спиной или опухолью.

Ранее сообщалось, что годовалый ребенок едва не погиб, нацепив на голову пластиковый стульчик.