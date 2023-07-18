Опекунша убитого Далера объяснила, зачем полгода хранила тело ребенка в сумке

Опекунша пятилетнего Далера рассказала, что хранила тело ребенка в сумке из-за жалости. Она полгода прятала умершего в Екатеринбурге мальчика. Об этом сообщается на сайте Е1.ru.

Источник утверждает, что дело продолжают расследовать. Обвиняемая призналась, что больше полугода прятала тело в гараже и продолжала получать пособие.

Осведомленный источник рассказал, что обычно от тел стараются избавиться рано или поздно. То, что оно полгода лежало рядом с домом — это редкость.

По словам Наумовой, она боялась куда-то идти с сумкой.

«Якобы не хотела что-то делать с телом ребенка, избавляться от него, потому что ей было его жалко», — говорится в источнике.

Подчеркивается, что следователи этим объяснениям не верят. Они подмечают, что женщина много и успешно врала и даже смогла пройти полиграф. Правозащитники полагают, что Наумова ждала, пока тело сгниет, и уже будет нельзя определить истинную причину смерти.

Добавляется, что если бы прошла еще пара месяцев, то уже никто бы не смог установить правдивую причину смерти, так как не все прижизненные повреждения, повлекшие смерть, можно определить по костям. На данный момент посмертная экспертиза продолжается.

Ранее мы писали о том, что шестимесячный ребенок пострадал во время ссоры мужа с женой.