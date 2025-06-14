Получил рваные травмы: мужчина с бензопилой напал на случайного прохожего в Дзержинске

Сотрудники правоохранительных органов задержали агрессивного мужчину в Дзержинске, который размахивал бензопилой. В результате его действий пострадал случайный прохожий, передает Telegram-канал Полиция Нижегородской области.

Вооруженное нападение произошло на улице Черняховского. Днем 36-летний гражданин с бензопилой в руках направился в сторону прохожего. Он нанес жертве несколько ударов, после чего попытался скрыться.

Однако стражи порядка оперативно установили личность злоумышленника и провели его задержание. Им оказался гражданин, который прежде привлекался к ответственности за имущественные преступления.

В отношении хулигана составили административный протокол. Пострадавшему жителю Дзержинска оказали необходимую помощь — у него зафиксировали рваную травму кисти.

«После определения степени тяжести травм потерпевшего будет дана окончательная правовая оценка действиям нападавшего», — сообщили в полиции.

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