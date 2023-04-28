В Петербурге 10-летняя девочка пришла в гости к бабушке и оказалась изнасилована ее сожителем

В Санкт-Петербурге задержали 62-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании малолетней. По заявлению матери 10-летней девочки, пожилой россиянин домогался ее дочери, когда та гостила у своей бабушки. Об этом сообщает издание 78.ru.

Источник СМИ рассказал, что обвиняемый, работающий водителем автобуса, проживал вместе с бабушкой своей жертвы. 19 марта школьница пришла к ним в гости и стала замечать знаки внимания со стороны мужчины. Сначала он делал непристойные намеки, а затем изнасиловал ребенка.

После произошедшего ученица четвертого класса рассказала обо всем матери, а та отправилась в полицию. Злоумышленника задержали и допросили, после чего он был отпущен под обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело по педофильской статье.

Ранее в Адыгее сотрудники правоохранительных органов арестовали 20-летнюю девушку, которая на протяжении пяти лет насиловала свою младшую сестру. Все началось, когда малышке еще было только четыре года. После окончания школы россиянка уехала из дома в Краснодар, но свои преступления не прекратила. Каждый раз, возвращаясь в родную республику, она домогалась малолетней, пока их мамы не было дома.