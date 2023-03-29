В Сестрорецке повар в детском саду слайсером ампутировала себе палец

В пригороде Санкт-Петербурга Сестрорецке повар в детском саду на своем рабочем месте лишилась пальца руки. Женщине понадобилась помощь врачей. Об этом сообщается на сайте «Патрульный Петербурга».

Инцидент произошел во время приготовления пищи. 67-летняя женщина занималась обедом и случайно засунула палец в слайсер. Лезвием пострадавшей ампутировало фалангу третьего пальца правой руки.

Жительница Курортного района самостоятельно обратилась в одну из городских больниц, позже об этом стало известно полиции. Пострадавшая получила производственную травму, ей была оказана необходимая медицинская помощь. После ее в удовлетворительном состоянии отпустили домой. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали о том, как в Подмосковье лесоруб случайно убил молодого коллегу деревом. 37-летний мужчина в очередной рабочий день сделал валочный пропил и предупредил остальных, чтобы они отошли. Но один из коллег, оставшийся в вагончике, решил пойти к группе. Ни он, ни другой рабочий не заметили друг друга из-за холма. Дерево упало на молодого человека, он погиб на месте. Дровосек сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся.