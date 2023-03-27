В Подмосковье лесоруб случайно убил молодого коллегу деревом

Обычный рабочий день в Зарайском лесничестве закончился трагедией. Одного из мужчин придавило деревом. Об инциденте сообщает издание mk.ru.

По данным источника, в Озерском районе Подмосковья проводились работы по вырубке деревьев. 17 марта там установили вагончик, в котором жили трое рабочих из ближнего зарубежья. Два дня назад у них появился новичок – 25-летний Амир (имя изменено).

Наступил очередной рабочий день, но новоприбывшего коллегу решено было оставить в лагере, чтобы он отвечал за кухню. Другие отправились валить деревья. 37-летний мужчина сделал валочный пропил и предупредил остальных, чтобы они отошли.

К сожалению, в этот момент к группе двигался Амир. Ни он, ни другой рабочий не заметили друг друга из-за холма. Дерево упало на молодого человека, он погиб на месте. Дровосек сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся.

Сообщается, что было возбуждено уголовное дело. Рабочему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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