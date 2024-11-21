В Сестрорецке неизвестные подожгли шалаш Ленина
© freepik
В Сестрорецке неизвестные подожгли шалаш Владимира Ленина. Об этом сообщает 78.ru.
В ночь на 21 ноября злоумышленники подожгли шалаш Ленина, установленный в музейном комплексе. В распоряжение источника попали кадры разрушенного от огня строения.
«Комментария нет. Шалаш действительно подпалили ночью. Сейчас разбираемся», — сообщила директор историко-культурного музейного комплекса.
На данный момент нет информации, кто и с какой целью совершил поджог. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Музейный комплекс посвящен событиям 1917 года, когда Ленин и Григорий Зиновьев скрывались от ареста по ордеру, выданному Временным правительством в связи с обвинениями в организации июльских беспорядков в Петрограде.
Ранее съемная квартира Инстасамки в центре Москвы чуть не сгорела из-за камина. Подробности читайте в этой новости.