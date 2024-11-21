В Сестрорецке неизвестные подожгли шалаш Ленина

В Сестрорецке неизвестные подожгли шалаш Владимира Ленина. Об этом сообщает 78.ru.

В ночь на 21 ноября злоумышленники подожгли шалаш Ленина, установленный в музейном комплексе. В распоряжение источника попали кадры разрушенного от огня строения.

«Комментария нет. Шалаш действительно подпалили ночью. Сейчас разбираемся», — сообщила директор историко-культурного музейного комплекса.

На данный момент нет информации, кто и с какой целью совершил поджог. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Музейный комплекс посвящен событиям 1917 года, когда Ленин и Григорий Зиновьев скрывались от ареста по ордеру, выданному Временным правительством в связи с обвинениями в организации июльских беспорядков в Петрограде.

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