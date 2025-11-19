В Серпухове школьник хотел достать упавшую вещь и пролетел целый этаж в ТЦ

В Серпухове 11-летний подросток хотел достать упавшую помаду одноклассницы и пролетел целый этаж в торговом центре. Школьник получил серьезные травмы – его забрали в реанимацию.

Подробности сообщает mk.ru.

Происшествие случилось днем 18 ноября. Компания школьников отдыхала на фудкорте. В какой-то момент у девочки со второго этажа на первый упала коробка с блеском, она попросила парня достать ее. Мальчик сначала отказывался, а затем решил отправиться на первый этаж, наступив на доску около ограждения. Выяснилось, что пол в этом месте был фанерным, и подросток свалился из-за хрупкой конструкции, пролетев целый этаж.

Друзья снимали кричавшего от боли мальчика на видео. Скорая забрала школьника в реанимацию, сегодня его перевели в травматологию. У подростка диагностировали сотрясение, перелом левой кисти, ушиб ноги и повреждение зубов. Ребенку требуется лучевая операция.

Издание пишет, что мать попросили подписать соглашение, будто в инциденте виноват сам ребенок. Однако женщина намерена привлечь к ответственности сотрудников магазина.

