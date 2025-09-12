«39 температура, скорая»: блогер Николай Соболев отравился в торговом центре Москвы

Блогер Николай Соболев рассказал об отравлении в ресторане одного из торговых центров Москвы. 32-летнему комику пришлось вызвать скорую.

Подробности он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вчера думал, что откинусь. В первый раз за 32 года случилось такое отравление. Отравился за завтраком», - написал Соболев.

Он рассказал, что съел утром салат с креветками, курицу и выпил морковный сок. Спустя 2 часа Соболеву стало плохо, началась рвота.

«Под вечер – 39 температура. Скорая. Не отпускало до 5 утра», - поделился подробностями блогер.

В связи с отравлением он пропустил многочисленные мероприятия, в которых был заявлен. Примечательно, что Соболев только вернулся с Бали, но отравиться «умудрился» в Москве.

Сейчас он приходит в себя. Блогер не исключает, что посетит тот самый ресторан, где отравился.

«В такие моменты, конечно, ясно понимаешь, что самое главное - это здоровье», - пришел к выводу комик.

Ранее сообщалось, что он сделал пересадку волос на ранней стадии алопеции. Процедура выполнялась в России, ее стоимость, по некоторым данным, составила 170 тыс. рублей.