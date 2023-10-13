В Красноярске родители-сыроеды до смерти заморили голодом двухлетнюю дочь

В Красноярске скончалась двухлетняя девочка, которой родители-сыроеды пытались с рождения привить их образ жизни. У малышки развились хроническое расстройство питания и анемия. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, супруги стали увлекаться сыроедением перед рождением третьего ребенка. Они исключили из рациона питания мясо, рыбу, яйца, молоко и другие продукты. И когда малышка появилась на свет, ей тоже стали давать только овощи, фрукты и «живые масла».

От подобного образа жизни организм девочки начал постепенно сдавать. Но даже когда ей было плохо, родители отказывались подпускать к ней врачей, так как были приверженцами нетрадиционной медицины. Но в апреле 2023 года мать с отцом ребенка не справились с самостоятельным лечением. Их дочь заболела ОРВИ и скончалась после этого через два дня.

После произошедшего домой к семье пришли органы опеки, которые обнаружили из еды только имбирь, грибы, помидоры, соленья, лук, чеснок, персики и кабачок. Возбуждено уголовное дело. Известно, что у пары есть еще две дочери четырех и семи лет.

Напомним, что это не первый подобный случай. Так, весной текущего года в семье известного блогера-сыроеда Максима Лютого скончался месячный ребенок.