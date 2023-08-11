В Сергиевом Посаде госпитализировали пенсионерку после укуса змеи в ногу

В Сергиевом Посаде змея укусила 70-летнюю пенсионерку в ногу. Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

Накануне вечером бабушка вышла на участок, расположенный в СНТ «Подлипки», и не заметила в траве рептилию. Змея укусила пенсионерку в ногу. Женщину увезли в больницу с токсическим эффектом змеиного яда.

Точно неизвестно, что за змея атаковала пенсионерку – предположительно, это была гадюка.

Ранее мы писали, что 61-летнему актеру Алексею Ершову вызвали скорую после укуса на даче в Подмосковье. Точно неизвестно, это были змея или паук. Актер почувствовал пронзительную боль. Затем повысилось давление, появилась боль в ногах, опух голеностоп.

Врачи сделали Ершову укол. От госпитализации он отказался, но посетил хирурга. Врачи думали, что у него укус змеи, но потом засомневались.