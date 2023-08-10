Почувствовал пронзительную боль: актеру Алексею Ершову вызвали скорую после укуса неизвестного насекомого

61-летнему актеру Алексею Ершову вызвали скорую после укуса на даче в Подмосковье. Врачи увидели на колене характерные для укуса повреждения. Точно неизвестно, это были змея или паук.

Подробности происшествия сообщает сайт mk.ru.

6 августа Ершов шел по тропинке около 12 часов дня, как вдруг почувствовал пронзительную боль в колене. У мужчины поднялось давление. На следующий день, когда он был в Москве, появились боль в ногах и опухоль голеностопа. Родные настояли на вызове скорой помощи.

Ему сделали укол, после которого актеру стало лучше, опухоль уменьшилась. От госпитализации Ершов отказался. Медики предположили, что его укусила змея, но потом решили, что паук.

Актеру рекомендовали обратиться к хирургу. Он так и поступил.

Алексей Ершов известен по советским детским фильмам, таким, как «Внимание, черепаха», «Всадники на станции Роса» и другим.

Ранее сообщалось, что 40-летняя женщина умерла на даче под Саратовом из-за залетевшей в рот осы. Она стала задыхаться, случился приступ астмы. Прибывшие врачи не смогли ничем помочь.