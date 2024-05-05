В семье воспитываются 13 детей: девочка-инвалид погибла при пожаре в частном доме

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства смертельного пожара под Анапой, который унес жизнь девочки-инвалида. Еще двое несовершеннолетних были госпитализированы с отравлением продуктами горения, передает Anapa-ch.ru со ссылкой на экстренные службы.

Трагичный случай произошел в Варваровке накануне, 4 мая. В двухэтажном доме, где проживает семья с 13 детьми, вспыхнул пожар. Там загорелись вещи на площади 10 квадратных метров.

В результате возгорания девочка-инвалид не смогла покинуть постройку и погибла. Еще двое детей пострадали. Их госпитализировали с отравлением продуктами горения. По словам медиков, состояние прибывших детей сейчас стабильное.

Ранее сообщалось, что в Дагестане девятимесячная девочка прожила неделю с иглой в желудке. Родители не заметили, как ребенок проглотил опасный предмет. Спустя неделю после инцидента малышка умерла.