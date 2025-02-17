«В секте мозги промыли»: знакомые растлившего девочку патологоанатома рассказали о нем

33-летний патологоанатом-кришнаит из Екатеринбурга, которого подозревают в изнасиловании 12-летней девочки, был на хорошем счету у коллег и студентов. Окружение мужчины характеризует его только с положительной стороны.

Мужчина работал завотделением 9-й детской больницы и преподавал патологическую анатомию в медицинском университете. Студенты пребывают в шоке после того, как узнали о его задержании. Учащиеся называют педагога умным и хорошим специалистом, у которого не было вредных привычек. Однако, по их наблюдениям, он относился к парням более лояльно, чем к девушкам.

«Он был хороший человек. Тоже вел у моей группы занятия по патологической анатомии. Принимал экзамены, всё было хорошо. Был добродушный и человечный. Возможно, что ему в секте мозги промыли», — приводит слова одного из студентов екатеринбуржца E1.ru.

Знакомый обвиняемого добавил, что у него могли возникнуть психиатрические проблемы. В последнее время врач вел себя странно — отучился на педиатра, но пошел работать патологоанатомом. Однако никто ранее не жаловался на его приставания и не заявлял о непристойном поведении мужчины. Новость для окружения задержанного стала громом среди ясного неба.

Напомним, патологоанатома подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Врач попросил знакомого провести для него и юной спутницы «обряд женитьбы», а позже обязал школьницу «исполнить супружеский долг».