Сектант-патологоанатом провел «обряд женитьбы», изнасиловав 12-летнюю девочку

Патологоанатома-кришнаита из Екатеринбурга задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней школьницы. Мужчина отрицает вину в совершении преступления.

По данным Ura.ru, школьница посещала с родителями кришнаитское сообщество, которое возглавляет 33-летний мужчина — врач-патологоанатом одной из больниц Екатеринбурга.

В прошлом году подросток пожаловалась на плохое самочувствие, и лидер организации начал ей писать. Между ним и девочкой завязалось общение. В итоге кришнаит пригласил ее в гости к знакомому в пригород Екатеринбурга. Когда школьница приехала туда, патологоанатом попросил друга провести для него и юной спутницы «обряд женитьбы».

После лидер религиозной организации пригласил девочку к себе домой и заявил о необходимости исполнения супружеского долга. Школьница согласилась и вступила с ним в интимные отношения.

Источник издания сообщает, что кришнаит задержан, он отказался от дачи показаний и заявил о своей невиновности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Саратовской области отбывающий наказание за педофилию заключенный смог выиграть тендер на проведение водопровода в Саратовской области.