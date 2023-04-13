В Саратовской области водитель маршрутки придавил 3-летнюю девочку дверью и уехал

Водитель маршрутки зажал ребенка дверью и уехал в Саратовской области в Энгельсе. Об этом сообщается на сайте газеты kp.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

По предварительным данным, инцидент произошел 7 апреля в 19:00 на улице Марины Расковой. Около остановки 1-й Летный городок водитель маршрутки не посмотрел в зеркала заднего вида и зажал дверью 3-летнюю девочку. После он сразу же уехал с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность виновника. На 48-летнего водителя завели административный протокол. Подчеркивается, что решением суда мужчина получил пять суток ареста.

Ранее мы писали о том, как в Москве 11-летние школьники подожгли ровесника из-за самоката и бросили одного. Отмечается, что сверстники попросили у подростка самокат, чтобы покататься до соседнего дома. Но возвращать назад средство передвижения отказались. Более того, ребята стали толкать владельца самоката и глумиться над ним. Сам самокат подростки закинули на крышу гаража.

Кроме этого, один из подростков зажег лист бумаги и положил его в капюшон пострадавшему. Тот упал на асфальт и попытался затушить огонь, перекатываясь по земле. В один момент нападавшие осознали свой поступок и разбежались.