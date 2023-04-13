В Москве 11-летние школьники подожгли ровесника из-за самоката и бросили одного

В Москве в районе Марфино 11-летние школьники подожгли своего ровесника из-за самоката. Пострадавшего госпитализировали с ожогами 1-й и 2-й степеней. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Отмечается, что сверстники попросили у подростка самокат, чтобы покататься до соседнего дома. Но потом возвращать транспортное средство отказались. Ребята начали толкать владельца самоката и издеваться над ним, после чего закинули самокат на крышу гаража.

Также один из подростков поджег лист бумаги и положил его в капюшон пострадавшему. Тот упал на асфальт и начал кататься, чтобы затушить огонь. В один момент хулиганы поняли, что сделали и убежали с места инцидента.

Пострадавший позвонил матери, а та вызвала полицию и бригаду скорой медицинской помощи. Мальчика госпитализировали в больницу с ожогами 1-й и 2-й степеней.

Врачи отметили, что ребенку повезло, что огонь не добрался до волос, иначе бы он пострадал гораздо сильнее.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверки и выясняют обстоятельства данного дела. Добавляется, что ребята, которые издевались над мальчиком, уже были пойманы за подобными делами. В прошлом году один ребенок даже перевелся в параллельный класс, так как хулиганы порвали ему рубашку.

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