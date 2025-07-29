В Саратовской области трое детей отравились розжигом, один ребенок погиб

В Саратовской области трое детей отравились парафинсодержащим розжигом. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, один скончался.

Об этом сообщил Telegram-канал Саратов 24.

Три случая отравления розжигом зафиксировали за последний месяц. В отделение реанимации областной больницы поступили трое детей – одного не спасли.

Врачи отмечают, что парафинсодержащий розжиг напоминает воду, так как не имеет запаха и прозрачен. Из-за этого дети путают вещества. Розжиг вызывает ожог легких, поражает дыхательную систему.

Очередной случай отравления розжигом в регионе произошел 29 июля. Как рассказала заведующая отделением реанимации Оксана Щупляк, «девятилетняя девочка отхлебнула жидкость из бутылки». Ребенок в тяжелом состоянии, врачи не дают прогнозов.

Медики призвали родителей не оставлять опасные жидкости на видном месте.

Ранее сообщалось, что в Сургуте незнакомец отравил 15-летнего школьника печеньем на остановке.