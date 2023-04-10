«Вот такая история…»: сын певицы Валерии госпитализирован с отравлением

Арсений Шульгин уже давно ведёт самостоятельный образ жизни.

24-летний блогер живёт в дорогих апартаментах в Москва-Сити, ездит с супругой на престижные курорты и при этом иногда еще и умудряются помогать своей семье. Средства Арсений получает благодаря своему увлечению программированием и криптовалютой.

Недавно после посещения одного из ресторанов центра столицы, звёздный наследник почувствовал себя плохо. О том, что происходило с ним молодой человек поведал своим фолловерам в соцсетях.

Оказалось, он отравился морепродуктами и теперь размышляет, стоит ли предъявлять претензии к администрации ресторана.

«Гребешки и улитки на Патриках не всегда бывают свежие. Вот такая вот история… стоит ли за такое разносить публично?» - придя в себя? рассуждает сын Валерии.

Как сообщает издание RyazanLife, особо внимательные подписчики заметили, что рядом с отравившимся парнем в самый нужный момент не оказалось его супруги, Лианы Волковой. Это позволило поднять новую волну слухов о том, что в молодой семье всё идёт не гладко.