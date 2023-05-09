СЛУЧИЛОСЬ
16:08, 09 мая 2023
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В Саратове взрослый человек и ребенок погибли после падения дерева в парке 9 мая

В Саратове взрослый человек и ребенок погибли после падения дерева в парке 9 мая

Фото: Freepik

Девятого мая в парке в городе Саратов после падения дерева погибли взрослый и ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По данным источника, также среди пострадавших двое детей. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением специалистов.

Кроме этого, на месте происшествия на данный момент продолжают работать сотрудники экстренных служб. Каким образом произошло падение дерева, не сообщается.

Ранее мы писали, что в Бурятии фейерверк попал в толпу на праздновании Дня Победы. Присутствующим понадобилась помощь врачей. Происшествие случилось в поселке Селенгинск. Глава населенного пункта Владимир Бурьян прокомментировал данный инцидент.

По его словам, выстрел ушел один вверх, как положено, а второй сместился в сторону, где стояла толпа. В результате краской задело нескольких людей. После случившегося присутствующих осмотрели врачи и отпустили домой. На их телах обнаружили покраснения, но, видимо, от краски.

Глава населенного пункта заключил, что теперь он будет разбираться с поставщиком пиротехники. Фейерверк изначально был рассчитан на 25 выстрелов, но произошло только два или три. Скоро по этому делу будет проведена экспертиза, на которой специалисты установят все обстоятельства инцидента.

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