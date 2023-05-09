Фейерверк попал в толпу: празднование Дня Победы в поселке Бурятии напугало жителей

В Бурятии на праздновании Дня Победы выстрел от фейерверка отлетел в сторону зрителей. Присутствующим понадобилась помощь врачей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

По данным источника, инцидент произошел в бурятском поселке Селенгинск. Глава населенного пункта Владимир Бурьян дал комментарий изданию по поводу этой ситуации. Он предположил, что во всем виноват заводской брак.

«Дневной порошковый фейерверк. Выстрел ушел один вверх, как положено, а второй сместился в сторону, где мы стояли. Нескольких людей — трое или четверо — краской там [задело]», – поделился Владимир Бурьян.

Мужчина отметил, что присутствующих осмотрели врачи и отпустили домой. На их телах были покраснения, но, видимо, от краски.

По словам главы населенного пункта, теперь он будет разбираться с поставщиком пиротехники. Ведь фейерверк был рассчитан на 25 выстрелов, но произошло только два или три. Планируется провести экспертизу.

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