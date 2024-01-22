В Москве школьница пыталась покончить с собой из-за того, что мама выкинула ее кошку на улицу

В Москве 13-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за кошки, которую выкинула на улицу ее мама. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мать девочки вернулась домой в свою квартиру в Люблино и увидела дочь, лежащей на полу. Напуганная женщина вызвала скорую помощь — приехавшие на место медики смогли спасти подростка. Школьницу доставили в больницу имени Филатова. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Следователи опросили мать школьницы. Она рассказала, что девочка так поступила из-за потери любимого питомца. Женщина призналась, что выкинула кошку подростка зимой на улицу. При этом школьница обожала котов и постоянно публиковала фото с ними в соцсетях.

Ранее в Москве подросток совершил суицид из-за неудачной прически.