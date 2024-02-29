Актер Святослав Рогожан на большой скорости врезался в стеклянную дверь стадиона, играя в футбол

Актер Святослав Рогожан, известный по фильмам «Многоэтажка», «Трудные подростки», на большой скорости врезался в стеклянную дверь стадиона, играя в футбол с приятелями. Он получил серьезную травму ноги.

Об этом сообщает сайт mk.ru.

25-летний актер каждую среду собирается с приятелями и коллегами на стадионе, чтобы поиграть в футбол. 28 февраля игра на искусственном газоне на Дружинниковской улице закончилась госпитализацией.

Рогожан бился за мяч и, не успев остановиться, влетел в стеклянную дверь. Защитная сетка не остановила актера, она порвалась.

С порезами голени его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что актриса Елизавета Моряк попала в больницу после похода в ресторан. У нее нашли бактериальную инфекцию. По словам актрисы, в ресторане она съела вареного краба. Попытка снять детоксикацию самостоятельно не увенчалась успехом, поэтому понадобилась госпитализация.