В Саратове извращенец мастурбировал на детей возле школы, а после открыл стрельбу

Утром 21 декабря в Саратове был замечен мужчина, мастурбирующий на школьников. Очевидцы сообщили об извращенце в социальных сетях.

Пользователь в сообществе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» рассказал, что увидел возле школы №44 мужчину, онанирующего на детей. По его словам, он удовлетворял себя в зарослях, пока смотрел на несовершеннолетних. Извращенца попытались задержать, но он оказался вооружен. Был произведен выстрел из травматического оружия. В итоге мужчине удалось скрыться.

О произошедшем сообщили сотрудникам правоохранительных органов. В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области подтвердили, что обращение поступило на номер «02». Полиция уже выезжала на место инцидента. Сейчас проводится проверка по данному вопросу. Пока родителей школьников просят быть внимательнее.

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