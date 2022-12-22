Секс-исповедь: Священник заставлял 58-летнюю послушницу делать грязные вещи

Скандал в монастыре в Словении: 58-летняя монахиня выдвигает страшные обвинения в адрес своего духовника.

Тайная сексуальная связь, принуждение к l'amour à trois и просмотру порнофильмов, - вот лишь верхний слой «монастырского айсберга», покачнувшегося от внезапного признания монахини.

Свои обвинения она адресует бывшему духовнику, 68-летнему отцу Марко Рупнику.

Отец Марко использовал мою неуверенность и хрупкость, чтобы подтолкнуть к сексуальным контактам, - говорит святая женщина.

Насколько искренни эти признания, нет ли в них оговора или мести – предстоит разобраться преподобному Йохану Вершурену, под чьим началом служит отец Марко.

Вершурен уже обратился к своей пастве с просьбой поделиться с ним наболевшими тайнами, имеющими отношение к царящим в монастыре нравам.

Возможно, скоро мы услышим и другие исповеди.