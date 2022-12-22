01:41, 22 декабря 2022
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Секс-исповедь: Священник заставлял 58-летнюю послушницу делать грязные вещи
Скандал в монастыре в Словении: 58-летняя монахиня выдвигает страшные обвинения в адрес своего духовника.
Тайная сексуальная связь, принуждение к l'amour à trois и просмотру порнофильмов, - вот лишь верхний слой «монастырского айсберга», покачнувшегося от внезапного признания монахини.
Свои обвинения она адресует бывшему духовнику, 68-летнему отцу Марко Рупнику.
- Отец Марко использовал мою неуверенность и хрупкость, чтобы подтолкнуть к сексуальным контактам, - говорит святая женщина.
Насколько искренни эти признания, нет ли в них оговора или мести – предстоит разобраться преподобному Йохану Вершурену, под чьим началом служит отец Марко.
Вершурен уже обратился к своей пастве с просьбой поделиться с ним наболевшими тайнами, имеющими отношение к царящим в монастыре нравам.
Возможно, скоро мы услышим и другие исповеди.