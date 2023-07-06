В Санкт-Петербурге житель Волгограда отлупил прохожего бутылкой ради банковской карты

Житель Волгограда отлупил прохожего бутылкой ради банковской карты в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал «78.ru».

По данным источника, на днях по номеру 112 позвонил местный житель и сообщил о драке между двумя людьми. После этого прохожие заметили на улице Санкт-Петербурга мужчину, которому была необходима медицинская помощь. Прибыв на место вызова, доктора диагностировали у него сотрясение головного мозга и колото-резаные раны на плечах.

Восстановившись от травм, потерпевший пришел в полицию и написал заявление о нападении. Выяснилось, что неизвестный несколько раз ударил его по голове и телу с требованием отдать банковскую карту. Получив желаемое, нападавший попытался снять деньги со счета.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника по горячим следам. Задержанным является безработный житель Волгограда. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

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