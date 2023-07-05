В Санкт-Петербурге мужчина связал женщину поясом от кимоно и украл у нее 203 тысячи рублей. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По данным источника, в отдел полиции обратилась местная жительница, ставшая жертвой нападения. Потерпевшая заявила, что мужчина находился у нее в гостях, когда насильно связал ее поясом от кимоно. Он угрожал женщине ножом и требовал перевести ему крупную сумму денег.

«Он воспользовался мобильником жертвы и перевел на свой счет 203 тысячи рублей. После этого он прихватил телефон женщины и скрылся», — сообщил осведомитель.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут грабителя, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина неоднократно привлекался к ответственности по статьям о краже, мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге мошенники выманили у 74-летнего пенсионера почти 3,5 млн рублей. Подробности смотрите в этой статье.