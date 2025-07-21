В Санкт-Петербурге полковник получил выстрел в лицо из-за курения

В Санкт-Петербурге полковнику выстрелили в лицо из газового пистолета из-за курения на балконе. Об этом сообщает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Конфликт между соседями развернулся на Ланском шоссе вечером в воскресенье, 20 июля. Как стало известно, 41-летний полковник стоял на балконе своей квартиры и курил, когда проходящий мимо неизвестный сделал ему замечание. После того, как военнослужащий проигнорировал его, мужчина достал газовый пистолет и выстрелил в балкон.

Хозяин квартиры предложил тому переговорить с глазу на глаз. Когда оба встретились на лестничной площадке, сделавший замечание гражданин пригрозил полковнику лишением звания и расправой. Кроме того, он несколько раз оскорбил супругу оппонента. Когда военный двинулся в сторону агрессора, тот выстрелил уже в лицо офицеру. После этого он убежал и скрылся у себя в квартире.

В результате пострадавший получил химический ожог роговицы первой степени и ссадину на лбу. С полученными травмами он обратился в местную больницу. После оказания первой медицинской помощи, его отпустили домой.

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