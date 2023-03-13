В Санкт-Петербурге женщина выгнала дочь с вещами из дома из-за съеденного торта

В Красносельском районе Санкт-Петербурга мать выгнала из дома 16-летнюю дочь из-за того, что она съела торт. Нетрезвая женщина также избавилась от ее вещей и учебников. Об этом пишет «78.ru».

Несовершеннолетняя девочка рассказала соседям, которые ее приютили, что мать несколько недель находилась в запое. Дома между ними произошла ссора, во время которой женщина выкинула из квартиры вещи дочери и выгнала ее в подъезд. Мать крикнула, что у девочки больше нет дома.

Соседка вызвала органы опеки и приютила у себя школьницу. Девочка рассказала, что конфликт с матерью произошел из-за кусочка торта, который она съела. Женщина разозлилась и выставила ее из дома. По данным источника, сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, где ее осматривают врачи.

Знакомые семьи рассказали, что недавно женщину уволили с работы. Возможно, на этом фоне у нее произошел нервный срыв. Ранее подобных случаев в семье не наблюдалось, в отношении матери проводится проверка.

Ранее мы писали о том, как в Пермском крае подростки избили 10-летнюю школьницу из-за 30 рублей. Об инциденте рассказала мать пострадавшей. По ее словам, 10 марта днем школьница после уроков пошла к остановке. В этот момент на нее напали подростки 13-15 лет.

«Побили и забрали деньги. У нее было всего 30 рублей на проезд», – рассказала женщина.

Девочка не знает обидчиков и ни разу не видела их в школе.