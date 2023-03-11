В Пермском крае подростки избили 10-летнюю школьницу из-за 30 рублей

В городе Березники Пермского края подростки избили 10-летнюю девочку возле школы. Неизвестные забрали у нее 30 рублей.

Об инциденте рассказала мать пострадавшей.

По ее словам, 10 марта днем школьница после уроков пошла к остановке. В этот момент на нее напали подростки 13-15 лет.

«… Побили и забрали деньги. У нее было всего 30 рублей на проезд», - рассказала женщина.

Девочка не знает обидчиков и ни разу не видела их в школе.

Сейчас несовершеннолетняя находится в больнице – у нее диагностировали ушибы и синяки. Школьнице предстоит пройти обследование.

«Она до сих пор в шоковом состоянии», - сообщила мать. По словам женщины, дочь всегда была «позитивной, веселой, а тут поникла, на вопросы врача отвечала заторможенно».

Больница сообщила об инциденте в полицию. По факту случившегося начата проверка, инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о жестоком избиении в московской школе. После инцидента учащемуся провели сложную трехчасовую операцию.