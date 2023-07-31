В Санкт-Петербурге женщина потерялась в толпе во время салюта в честь Дня ВМФ

Мужчина из Подмосковья не смог найти супругу во время салюта в честь Дня Военно-Морского Флота. Он обратился за помощью к полицейским. Об этом сообщает Фонтанка.

Все произошло на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Житель Подмосковья потерял свою 52-летнюю жену. Он убеждал сотрудников правоохранительных органов в том, что сама она не дойдет до съемной квартиры.

Мужчина описал возлюбленную как женщину невысокого роста с короткой стрижкой и в розовой куртке.

По данным источника, через 20 минут пропавшую нашли.

Ранее мы писали, что 30 июля во время купания в Бирюлевском пруду утонул взрослый мужчина. Пострадавшим оказался один из отдыхающих в Южном округе Москвы. Неравнодушные граждане быстро вытащили его на берег и вызвали скорую помощь. Врачи спасли мужчину и госпитализировали его.