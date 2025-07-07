В Санкт-Петербурге завершилось расследование дела 27-летней давности об изнасиловании 11-летней девочки

В Санкт-Петербурге завершилось многолетнее расследование дела об изнасиловании 11-летней девочки. Об этом пишет Telegram-канал Следственного комитета по региону.

Изнасилование произошло 27 лет назад. Было установлено, что в мае в 1998 года некий мужчина, представившийся девочке врачом, надругался над ней в парадной жилого дома на 3-й Советской улице. После этого он сбежал с места преступления. Его личность была установлена по портрету, составленному со слов потерпевшей.

«Последний ранее был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений», — отметили в СК.

В июне фигуранту дела предъявили обвинение. Свою вину он полностью признал. В настоящий момент дело направлено в суд.

Ранее мы писали о том, что в Удмуртии вышел на свободу маньяк с пониженным IQ. Рудольф Варламов отбыл 15 лет лишения свободы в колонии за убийство и изнасилование девочки. Мужчину заподозрили в убийстве, но ничего предъявить ему не удалось. Лишь спустя 11 лет его вывели на чистую воду.