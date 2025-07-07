Теряет нить разговора и делает странные выводы: маньяк-убийца с пониженным уровнем IQ вышел на свободу

Рудольф Варламов вышел на свободу — мужчина отбыл 15 лет лишения свободы в колонии за убийство и изнасилование девочки. За время отсидки в Удмуртии маньяк заработал 17 нарушений. Из-за низкого уровня IQ он плохо реагировал на воспитательные беседы и часто терял нить разговора, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

История Варламова началась в 1999 году, когда в селе Шаркан пропала 9-летняя девочка. За информацию о ее местонахождении власти пообещали вознаграждения. Рудольф, причастный к гибели ребенка, решил подзаработать и обратился в полицию. Он указал, где лежит труп школьницы, сославшись на видение из сна.

Мужчину заподозрили в убийстве, но ничего предъявить ему не удалось. Лишь спустя 11 лет маньяка удалось вывести на чистую воду. Следователи подослали ему красивую журналистку, чтобы та вязала интервью. Во время беседы Варламов во всем сознался.

В итоге Рудольф оказался в колонии. В конце прошлого года он вышел на свободу. Мужчине запрещено находиться рядом со школами и детскими садами.

Ранее сообщалось, что битцевский маньяк вернулся в информационную повестку. Он заявил о желании перевестись поближе к Москве.