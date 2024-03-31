В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в краже украшений актрисы на сумму 9 млн рублей

В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд отправил под арест двух мужчин, подозреваемых в краже дорогих украшений и денег на сумму около 9,5 млн рублей у актрисы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Под арест до 25 мая попали двое мужчин — Вартан Балаян и Денис Ковалев. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Мужчины отказались давать показания.

Как удалось выяснить, оба задержанных родом из Калининграда и ранее были судимы. Один из мужчин — за рэкет в 1990-е, второй — за разбой и убийство.

Сообщается, что по статье о краже подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Согласно версии следствия, подозреваемые в период с полудня 25 марта до часа ночи 26 марта незаконно проникли в частный дом актрисы театра им. Комиссаржевской в поселке Тярлево и похитили дорогие украшения на 9 млн рублей и 5000 долларов. Как уточняется, среди пропавших вещей несколько наручных часов, ювелирные украшения и валюта.

Ранее мы писали о том, что в Москве из квартиры бывшего помощника Никиты Хрущева украли фамильные ценности.