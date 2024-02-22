В Москве из квартиры бывшего помощника Никиты Хрущева украли фамильные ценности. Об этом сообщает ИА Регнум.

В правоохранительные органы обратилась дочь помощника Никиты Хрущева и одного из авторов Конституции РФ 1993 года Федора Бурлацкого. Женщина, которая проживала в США, вернулась в Россию на похороны матери. Однако когда она решила разобрать квартиру, где жили ее родители, она не обнаружила некоторых ценных для семьи вещей.

По данным полицейских из квартиры пропали два кольца и комплект столовых приборов из серебра. Сумма ущерба устанавливается.

Женщина рассказала правоохранителям, что ценности передавались в семье из поколения в поколение.

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