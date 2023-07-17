В Санкт-Петербурге задержали мужчину, показавшего половой орган ученице десятого класса. Об этом сообщает портал Фонтанка.

По данным источника, на днях в полицию обратилась школьница и заявила о приставаниях 33-летнего незнакомца. Девочка пожаловалась на то, что он показал ей свой половой орган прямо на улице города.

Узнав об этом, сотрудники правоохранительных органов незамедлительно отреагировали и задержали жителя Санкт-Петербурга. Его доставили в отдел и поместили в камеру. Также был составлен протокол о потреблении наркотических средств.

По информации источника, задержанный был судим в 2012 году за наркотики и спустя 4 года за это же был приговорен к реальному сроку.

Ранее мы писали о том, что молодого грибника подозревают в изнасиловании пенсионерки возле кладбища. Подробности смотрите в этой статье.