В Санкт-Петербурге задержали «гадалку», «снимавшую порчу» с пожилых женщин

В Московском районе Санкт-Петербурга задержали «гадалку», подозреваемую в обмане пожилых женщин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пишет 78.ru.

Как оказалось, за ясновидящую себя выдавала 44-летняя женщина, неоднократно судимая ранее. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Кроме того, выяснилось, что женщина обманула как минимум двух жительниц Санкт-Петербурга. Одна из них — 82-летняя пенсионерка, лишившаяся 45 тыс. рублей и золотых украшений. Однако, возможно, есть и другие жертвы обмана «гадалки».

Ранее мы писали о том, что мошенники похитили у режиссера и актера Андрея Щербович-Вечера более 600 тысяч рублей. По данным источника, злоумышленники с помощью специального приложения получили доступ к смартфону артиста и совершили безналичный перевод средств с его банковского счета.